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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | СМИ: SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

СМИ: SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

Сегодня, 08:47
Запущенный компанией SpaceX американский секретный спутник так и не смог достичь орбиты. По данным представителей Reuters, он разбился, однако пока еще официальные ведомства эту информацию не подтвердили.
 

СМИ: SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

 

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, должна была вывести на орбиту секретный спутник Соединенных Штатов под названием Zuma, функции которого тщательно скрывались. Стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов утверждает, что на данный момент не может отследить спутник на орбите. Анализ был проведен среди более чем 23 тысяч различных космических агентств.
 
«На данный момент нам нечего добавить в каталог спутников», - заявил пресс-секретарь ведомства, общаясь с журналистами.
 
Спутник, сконструированный представителями корпорации Northrop Grumman не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, вероятнее всего, уже разбился или рухнул в море. Соответствующее заявление было сделано от источника, ознакомленного с подробностями проведения миссии.
 
В SpaceX по факту произошедшего, утверждают инсайдеры, уже начато расследование, однако указаний, связанных с «саботажем» или «помехами», не поступало. Представитель SpaceX Джеймс Глисон отказался от комментариев в связи с этой информацией. Он отметил, что, по его сведениям, данные наблюдений показывают то, что Falcon 9 со своей задачей справляется и выполняет все по плану.

Николай Офицеров
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