Учёные рассказали об уникальных свойствах кофейных зёрен

Группа американских специалистов выявила весьма необычные свойства натурального кофе, который способен снимать хронические боли не хуже, чем лицензированные болеутоляющие средства.

Александр Вест

В издании Nature Medicine была опубликована статья учёных из США, которые в ходе исследований сумели выявить новые свойства кофейных зёрен, о которых никто ранее и не догадывался. Оказывается, при возникновении хронических болей различных типов вовсе не обязательно приучать свой организм к болеутоляющим препаратам. По заверению учёных, всего одна чашка кофе способна утолить боль, однако, подобный эффект не продлится более получаса ввиду быстрого действия кофеина.В своём эксперименте специалисты проверяли действие кофеина на мышах, которым не позволялось спать. При употреблении кофеина грызуны демонстрировали гораздо меньшую чувствительность к боли. Кофеин, как и модафинил, позволили мышам чувствовать гораздо меньше боли.