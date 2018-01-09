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| | Учёные рассказали об уникальных свойствах кофейных зёрен

Учёные рассказали об уникальных свойствах кофейных зёрен

Сегодня, 08:31
Группа американских специалистов выявила весьма необычные свойства натурального кофе, который способен снимать хронические боли не хуже, чем лицензированные болеутоляющие средства.

Учёные рассказали об уникальных свойствах кофейных зёрен

 

В издании Nature Medicine была опубликована статья учёных из США, которые в ходе исследований сумели выявить новые свойства кофейных зёрен, о которых никто ранее и не догадывался. Оказывается, при возникновении хронических болей различных типов вовсе не обязательно приучать свой организм к болеутоляющим препаратам. По заверению учёных, всего одна чашка кофе способна утолить боль, однако, подобный эффект не продлится более получаса ввиду быстрого действия кофеина.

В своём эксперименте специалисты проверяли действие кофеина на мышах, которым не позволялось спать. При употреблении кофеина грызуны демонстрировали гораздо меньшую чувствительность к боли. Кофеин, как и модафинил, позволили мышам чувствовать гораздо меньше боли.
Александр Вест
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