Ученые-физики нашли путь в четвертое измерение

Физики из США и Европы открыли путь, позволяющий подробнее изучить четвертое измерение пространства и выяснить его влияние на нашу реальность. Научное исследование проводилось на основании работы, в 2016 удостоенной Нобелевской премии.

Физикам из Европы и США благодаря применению квантовой физики удалось детальнее изучить эффект, оказываемый четвертым измерением на нашу реальность. Как выяснилось, даже не смотря на физическое отсутствие четырехмерного пространства, его можно воссоздать с помощью квартового эффекта Холла, о чем сообщает профессор Макаел Рехтсман.Ученый утверждает, что есть возможность создания новой физики в четвертом измерении. Благодаря этому можно создать устройства, у которых будет данное преимущество в измерениях низкихСложные вычисления, в 2016 году награжденные Нобелевской премией, позволяют нам сегодня знать, что на существование четвертого измерения указывает квантовый эффект Холла. Причем, новейшие эксперименты сообщают нам пример возможных эффектов, присущих четвертому измерению.