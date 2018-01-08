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| | Ученые-физики нашли путь в четвертое измерение

Ученые-физики нашли путь в четвертое измерение

Вчера, 22:55
Физики из США и Европы открыли путь, позволяющий подробнее изучить четвертое измерение пространства и выяснить его влияние на нашу реальность. Научное исследование проводилось на основании работы, в 2016 удостоенной Нобелевской премии.

Ученые-физики нашли путь в четвертое измерение

 

Физикам из Европы и США благодаря применению квантовой физики удалось детальнее изучить эффект, оказываемый четвертым измерением на нашу реальность. Как выяснилось, даже не смотря на физическое отсутствие четырехмерного пространства, его можно воссоздать с помощью квартового эффекта Холла, о чем сообщает профессор Макаел Рехтсман.

Ученый утверждает, что есть возможность создания новой физики в четвертом измерении. Благодаря этому можно создать устройства, у которых будет данное преимущество в измерениях низких

Сложные вычисления, в 2016 году награжденные Нобелевской премией, позволяют нам сегодня знать, что на существование четвертого измерения указывает квантовый эффект Холла. Причем, новейшие эксперименты сообщают нам пример возможных эффектов, присущих четвертому измерению.
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