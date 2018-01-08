Ученые: Две трети человечества не восприимчивы к генной терапии

Специалисты Стэндфордского университета обнаружили, что более 60 процентов населения Земли обладают иммунитетом к генной терапии.

Виктория Озерова

Осенью прошлого года ученые впервые применили метод генного редактирования CRISPR. На то время такая терапия считалась лекарством от всех болезней, но, как оказалось, в большинстве случаев она не будет действовать. Эксперты Стэндфордского университета взяли образцы крови у 34 представителей разных полов и возрастных групп, включая новорожденных. В ходе эксперимента ученые выяснили, что организм двух третей испытуемых отторгает белок Cas9, используемый в генной терапии. Иммунная система определяет данное вещество как угрозу и отправляет на борьбу с ним Т-лимфоциты.Причиной такого поведения иммунной системы людей есть то, что большинство белков Cas9 берется из бактерий, которые хорошо знакомы организму. Возможно, это проблему удастся решить в будущем, отмечают ученые.