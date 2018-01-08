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От Редактора

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На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Ученые: Две трети человечества не восприимчивы к генной терапии

Ученые: Две трети человечества не восприимчивы к генной терапии

Вчера, 19:49
Специалисты Стэндфордского университета обнаружили, что более 60 процентов населения Земли обладают иммунитетом к генной терапии.

Ученые: Две трети человечества не восприимчивы к генной терапии

 

Осенью прошлого года ученые впервые применили метод генного редактирования CRISPR. На то время такая терапия считалась лекарством от всех болезней, но, как оказалось, в большинстве случаев она не будет действовать. Эксперты Стэндфордского университета взяли образцы крови у 34 представителей разных полов и возрастных групп, включая новорожденных. В ходе эксперимента ученые выяснили, что организм двух третей испытуемых отторгает белок Cas9, используемый в генной терапии. Иммунная система определяет данное вещество как угрозу и отправляет на борьбу с ним Т-лимфоциты.

Причиной такого поведения иммунной системы людей есть то, что большинство белков Cas9 берется из бактерий, которые хорошо знакомы организму. Возможно, это проблему удастся решить в будущем, отмечают ученые.
Виктория Озерова
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