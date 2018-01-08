Ученые обнаружили Wi-Fi в человеческом мозге

Исследователи из Шеффилдского университета заявляют про наличие в мозге человека беспроводного «сканера» эмоций, действие которого похоже на работу связи Wi-Fi. Механизм основан на совпадении «волн» мозговой активности, благодаря чему люди могут «общаться на одной волне».

По мнению ученных из Шеффилдского университета, благодаря особому «сканеру» в мозге человека, существует возможность общения между людьми посредством эмоций. Согласно исследованию, аналогичные Wi-Fi «волновые процессы», производимые человеческим мозгом, производят сканирование окружающей среды, людей. При совпадении данных «волн» люди, кроме способности к «общению на одной волне», получают возможность посещения религиозных или музыкальных собраний.Этот «сканер» эмоций помогает игрокам в тех ситуациях, когда возникает необходимость к анализу поведения противника, а также производит определенные команды на действия в процессе игры.Ученые считают, что именно этот феномен стал причиной возникновения «групп по интересам». Там, как правило, объединяются люди с похожей мозговой активностью.