Ученые обнаружили агрессивный вирус, способный лечить рак головного мозга

Американские ученые обнаружили новый способ борьбы с онкологией. По мнению специалистов, лечить рак мозга можно будет с помощью агрессивного вируса.

Виктория Озерова

Микробиологи из Национального центра биотехнологической информации США создают новый вирус для терапевтических целей. Специалисты центра считают, что агрессивный микроорганизм, который на данный момент ученые пытаются «приручить», сможет не только уничтожать раковые клетки, но и улучшить иммунитет человека. Пока ничего неизвестно о практических результатах испытаний, но сами микробиологи отмечают, что было проведено несколько экспериментов, в ходе которых больным вводили вирус при помощи капельницы.Американские ученые уверены, что при помощи данного метода можно будет лечить не только рак мозга, но и другие смертельные болезни. Подобные испытания провели также специалисты из Линдса, Великобритания, на данный момент они проводят дополнительные исследования.