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От Редактора

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| | Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины

Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины

Вчера, 18:55
Главной причиной смертей женской половины пациентов в кардио-хирургии, является то, что медики халатнее относятся к лечению женщин, чем мужчин.

Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины

 

Шведские учёные исследовали истории болезней почти 200 тысяч пациентов с сердечным приступом во всех клиниках страны. И как оказалось, женщинам-пациентам на 35% меньше прописывали жизненно необходимые процедуры во время лечения. Также, на 27% меньше женщины получали необходимых для оптимального восстановления препаратов. В то же время, клиники, которые равноправно относились ко всем пациентам, показали очень низкий процент смертности женщин от сердечных приступов.

Учёные считают, что причиной такого «дефицита» необходимого лечения является гендерные предрассудки врачей и не совсем верные представления о том, какая категория людей страдает от сердечных приступов.
Валерия Голицына
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