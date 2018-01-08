Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины

Главной причиной смертей женской половины пациентов в кардио-хирургии, является то, что медики халатнее относятся к лечению женщин, чем мужчин.

почти 200 тысяч

Валерия Голицына

Шведские учёные исследовали истории болезнейпациентов с сердечным приступом во всех клиниках страны. И как оказалось, женщинам-пациентам на 35% меньше прописывали жизненно необходимые процедуры во время лечения. Также, на 27% меньше женщины получали необходимых для оптимального восстановления препаратов. В то же время, клиники, которые равноправно относились ко всем пациентам, показали очень низкий процент смертности женщин от сердечных приступов.Учёные считают, что причиной такого «дефицита» необходимого лечения является гендерные предрассудки врачей и не совсем верные представления о том, какая категория людей страдает от сердечных приступов.