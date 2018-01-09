Учёные выяснили, какой способности лишаются люди, начавшие курить

Британские учёные отметили, что табачный дым перенасыщенный никотиновыми смолами убивает чувствительность вкусовых рецепторов и не позволяет курильщикам верно оценивать вкус пищи.

Валерия Голицына

Никотиновые смолы убивают нервные окончания во вкусовых сосочках на языке и не позволяют курящему человеку по-настоящему насладиться вкусом еды. Рецепторы, регулярно повреждаемые сигаретным дымом, не только обжигаются высокими температурами, но и разрушаются никотиновой смолой втягиваемой с дымом. Также, помимо самих рецепторов, очень страдает слизистая рта и горла, из-за чего нарушается выделение слюны и это тоже пагубно сказывается на ощущении вкуса от еды.Никотин вреден не только для лёгких, он снижает уровень метаболизма и повреждает стенки желудка, не давая потребляемой пище нормально перевариваться. Также учёные отмечают, что никотиновый яд нарушает гормональный фон курильщиков, из-за чего при попытке бросить, человек может резко набрать вес.