Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Учёные выяснили, какой способности лишаются люди, начавшие курить

Учёные выяснили, какой способности лишаются люди, начавшие курить

Сегодня, 01:30
Британские учёные отметили, что табачный дым перенасыщенный никотиновыми смолами убивает чувствительность вкусовых рецепторов и не позволяет курильщикам верно оценивать вкус пищи.

Учёные выяснили, какой способности лишаются люди, начавшие курить

 

Никотиновые смолы убивают нервные окончания во вкусовых сосочках на языке и не позволяют курящему человеку по-настоящему насладиться вкусом еды. Рецепторы, регулярно повреждаемые сигаретным дымом, не только обжигаются высокими температурами, но и разрушаются никотиновой смолой втягиваемой с дымом. Также, помимо самих рецепторов, очень страдает слизистая рта и горла, из-за чего нарушается выделение слюны и это тоже пагубно сказывается на ощущении вкуса от еды.

Никотин вреден не только для лёгких, он снижает уровень метаболизма и повреждает стенки желудка, не давая потребляемой пище нормально перевариваться. Также учёные отмечают, что никотиновый яд нарушает гормональный фон курильщиков, из-за чего при попытке бросить, человек может резко набрать вес.
Валерия Голицына
Новости по теме
Ученые: Вкусовые рецепторы обновляются каждые 10 дней
Ученые: Вкусовые рецепторы обновляются каждые 10 дней

Ученые выяснили, почему люди не страдают от серьезных заболеваний, связанных с вкусовыми ощущениями. Оказалось, что вкусовые рецепторы человека обновляются

Учёные: Рыбий жир может помочь бросить курить
Учёные: Рыбий жир может помочь бросить курить

Рыбий жир может помочь курильщикам отказаться от этой вредной привычки. Этот вывод сделали израильские учёные после ряда экспериментов. Выяснилось, что

Ученые: Вкус еды определяет мозг, а не рецепторы на языке
Ученые: Вкус еды определяет мозг, а не рецепторы на языке

Колумбийские ученые выяснили, является ли еда вкусной, либо безвкусной для нас решают не определенные вкусовые рецепторы, а мозг. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости