Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Ученые раскрыли тайну сексуального влечения

Ученые раскрыли тайну сексуального влечения

Вчера, 17:24
ейробиологи назвали ряд факторов, от которых зависит сексуальное влечение между людьми. Ученые отмечают, что симпатия к конкретному представителю противоположного пола возникает бессознательно.

Ученые раскрыли тайну сексуального влечения

 

Группа ученых под началом нейробиолога Эрика Хазелтайна раскрыла секрет сексуального влечения. Специалисты определили, что сигналы о сексуальной привлекательности партнера человеку присылает мозг. Уровень сексуального влечения зависит от нескольких факторов: симметрии лица, тела, запах и слюна. Эксперты установили, что мозг воспринимает симметрию как примету здоровья и наличия «хороших» генов. По запаху можно определить не только состояние, но и некоторые свойства характера. С помощью слюны также можно определить, насколько здоров человек.

Специалисты определили, что в совокупности эти четыре фактора определяют уровень сексуальной привлекательности. С их помощью мозг определяет сексуальность партнера.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые рассказали, как отреагирует мир на отсутствие сексуального влечения
Ученые рассказали, как отреагирует мир на отсутствие сексуального влечения

Ученые рассказали, как отреагирует мир на отсутствие сексуального влечения. По мнению специалистов, это приведет к снижению количества жителей Земли, несмотря

С годами женщина теряет сексуальное влечение к мужу - Ученые
С годами женщина теряет сексуальное влечение к мужу - Ученые

Ученые из Университета Онтарио установили, что со временем сексуальное влечение супругов друг к другу меняется. Если же у мужчины сексуальное влечение к

Ученые назвали дни, когда женщина испытывает максимальное сексуальное влечение
Ученые назвали дни, когда женщина испытывает максимальное сексуальное влечение

Американские учёные сообщили, в какие дни женщины испытывают максимальное сексуальное влечение к другому полу. С подробной информацией по научному исследованию

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости