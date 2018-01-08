Ученые раскрыли тайну сексуального влечения

ейробиологи назвали ряд факторов, от которых зависит сексуальное влечение между людьми. Ученые отмечают, что симпатия к конкретному представителю противоположного пола возникает бессознательно.

Виктория Озерова

Группа ученых под началом нейробиолога Эрика Хазелтайна раскрыла секрет сексуального влечения. Специалисты определили, что сигналы о сексуальной привлекательности партнера человеку присылает мозг. Уровень сексуального влечения зависит от нескольких факторов: симметрии лица, тела, запах и слюна. Эксперты установили, что мозг воспринимает симметрию как примету здоровья и наличия «хороших» генов. По запаху можно определить не только состояние, но и некоторые свойства характера. С помощью слюны также можно определить, насколько здоров человек.Специалисты определили, что в совокупности эти четыре фактора определяют уровень сексуальной привлекательности. С их помощью мозг определяет сексуальность партнера.