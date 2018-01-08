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| | В Колумбии очевидцы сняли на видео таинственный НЛО

В Колумбии очевидцы сняли на видео таинственный НЛО

Вчера, 16:00
Таинственный НЛО очевидцы обнаружили в колумбийском городе Оканья. Сотни людей стали свидетелями того, как в небе появился странный яркий шар, который напомнил летающую тарелку.

В Колумбии очевидцы сняли на видео таинственный НЛО

 

На YouTube-канале появилось видео, которое демонстрирует, как в Колумбии в городе Оканья 31 декабря появился странный НЛО. Более того, подобные видеоролики были опубликованы в Сети различными пользователями. На видео можно увидеть, как большая желтая сфера застыла в ночном небе.


Учитывая, что видеоролики были сняты в новогоднюю ночь, не исключено, что то, что многие идентифицировали как НЛО, было всего лишь следствием некоторых фейерверков. Однако очевидцы утверждают, что не могли инопланетные космические корабли перепутать с фейерверками.
Светлана Славянская
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