В Колумбии очевидцы сняли на видео таинственный НЛО

Таинственный НЛО очевидцы обнаружили в колумбийском городе Оканья. Сотни людей стали свидетелями того, как в небе появился странный яркий шар, который напомнил летающую тарелку.

Светлана Славянская

На YouTube-канале появилось видео, которое демонстрирует, как в Колумбии в городе Оканья 31 декабря появился странный НЛО. Более того, подобные видеоролики были опубликованы в Сети различными пользователями. На видео можно увидеть, как большая желтая сфера застыла в ночном небе.Учитывая, что видеоролики были сняты в новогоднюю ночь, не исключено, что то, что многие идентифицировали как НЛО, было всего лишь следствием некоторых фейерверков. Однако очевидцы утверждают, что не могли инопланетные космические корабли перепутать с фейерверками.