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| | В этом году Китай доставит насекомых и растения на поверхность Луны

В этом году Китай доставит насекомых и растения на поверхность Луны

Вчера, 15:50
Ученые рассматривали первую высадку человека на Луну, как переход всего человечества в принципиально новую эпоху по освоению космического пространства, однако эта слава должна отойти на второй план после того, как будет пройден еще один барьер, а именно высадка на Марс. Тем не менее, ведущие космические агентства в последние годы все больше задумываются о том, чтобы вновь покорить Луну. В частности, Китай заявил, что хочет направить на Луну растения и насекомых.
 

В этом году Китай доставит насекомых и растения на поверхность Луны

 

Произойти это должно в рамках китайской лунной исследовательской программы (CLEP), которую планируется реализовать в ходе миссии «Чанъэ-4». В рамках программы, к Луне уже запустили два орбитальных космических аппарата, а также посадочный модуль с луноходом.
 
На данный момент у китайцев также появилось желание заняться изучением всех геологических особенностей естественного спутника Земли и одновременно с этим понять, какие эффекты воздействия лунной гравитации могут происходить, если бы Луне появились насекомые и растения, а именно шелкопряды и картофель.
 
Планируется, что миссия «Чанъе-4» стартует в июне этого года. В ее рамках с помощью ракеты-носителя Long March 5 должен произойти запуск посадочного аппарата, который состоит из стационарной лунной станции, а также лунохода.

Николай Офицеров
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