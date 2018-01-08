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| | Аппарат удаленной диагностики сердца разработали в Нижнем Новгороде

Аппарат удаленной диагностики сердца разработали в Нижнем Новгороде

Вчера, 15:44
Специалисты ННГУ имени Н. И. Лобачевского изобрели аппарат, который позволяет выявлять любые отклонения в работе сердца на большом расстоянии от медицинского учреждения. Разработка получила название «Киберсердце».

Аппарат удаленной диагностики сердца разработали в Нижнем Новгороде

 

Александр Никольский, сердечно-сосудистый хирург, один из авторов разработки, рассказал о «Киберсердце». Основной целью проекта является создания автоматизированной удаленной сети в рамках Нижегородской области. Специалисты ННГУ планируют разработать круглосуточную службу отдаленного кардиомониторинга. Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце» позволит гражданам, не имеющим специальных умений, снимать и передавать на любую дистанцию кардиограмму и ее результаты при помощи мобильной связи.

Группа специалистов ННГУ работает в рамках гранта Минобрнауки РФ на более чем 300 миллионов рублей, который ученые получили в 2015 году. Проект должен быть реализован в течение трех лет.
Виктория Озерова
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