Аппарат удаленной диагностики сердца разработали в Нижнем Новгороде

Специалисты ННГУ имени Н. И. Лобачевского изобрели аппарат, который позволяет выявлять любые отклонения в работе сердца на большом расстоянии от медицинского учреждения. Разработка получила название «Киберсердце».

Виктория Озерова

Александр Никольский, сердечно-сосудистый хирург, один из авторов разработки, рассказал о «Киберсердце». Основной целью проекта является создания автоматизированной удаленной сети в рамках Нижегородской области. Специалисты ННГУ планируют разработать круглосуточную службу отдаленного кардиомониторинга. Программно-аппаратный комплекс «Киберсердце» позволит гражданам, не имеющим специальных умений, снимать и передавать на любую дистанцию кардиограмму и ее результаты при помощи мобильной связи.Группа специалистов ННГУ работает в рамках гранта Минобрнауки РФ на более чем 300 миллионов рублей, который ученые получили в 2015 году. Проект должен быть реализован в течение трех лет.