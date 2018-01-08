Ученые: Пребывание в сауне уменьшает риск преждевременной смерти

Ученые из Университета Восточной Финляндии доказали, что купание в сауне связано с различными преимуществами для здоровья. Прежде всего, пребывание в сауне способно уменьшить риск преждевременной смерти.

Светлана Славянская

Группа ученых исследовала физиологические механизмы, а именно воздействие тепла на здоровье человека. Результаты исследования показали, что 30-минутный прием сауны снижает артериальное давление, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, как и упражнения средней интенсивности.Регулярное пребывание в сауне связано с уменьшением риска развития коронарных заболеваний и внезапной сердечной смерти, гипертонии и болезни Альцгеймера, а также деменции. Частые купания в сауне также связаны с уменьшением респираторных заболеваний, заявили ученые.