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| | Ученые: Пребывание в сауне уменьшает риск преждевременной смерти

Ученые: Пребывание в сауне уменьшает риск преждевременной смерти

Сегодня, 14:28
Ученые из Университета Восточной Финляндии доказали, что купание в сауне связано с различными преимуществами для здоровья. Прежде всего, пребывание в сауне способно уменьшить риск преждевременной смерти.

Ученые: Пребывание в сауне уменьшает риск преждевременной смерти

 

Группа ученых исследовала физиологические механизмы, а именно воздействие тепла на здоровье человека. Результаты исследования показали, что 30-минутный прием сауны снижает артериальное давление, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, как и упражнения средней интенсивности.

Регулярное пребывание в сауне связано с уменьшением риска развития коронарных заболеваний и внезапной сердечной смерти, гипертонии и болезни Альцгеймера, а также деменции. Частые купания в сауне также связаны с уменьшением респираторных заболеваний, заявили ученые.
Светлана Славянская
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