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| | Ученые: Секс-роботы вытеснят мужчин и избалуют женщин

Ученые: Секс-роботы вытеснят мужчин и избалуют женщин

Сегодня, 13:44
Доктор Кэти О'Нил, работающая в научной лаборатории на основе Гарвардского университета, заявила о том, что женщины могут стать более избалованными, если станут на постоянной основе прибегать к услугам секс-роботов. Все дело в том, что они могут не только оказывать высококлассные интимные услуги, но также охранять дом, мыть посуду, готовить ужин и прочее.
 

Ученые: Секс-роботы вытеснят мужчин и избалуют женщин

 

Опросы в США, Великобритании и Германии указывают на то, что более 47% мужчин указывают на то, что они согласны променять отношения с реальной женщиной на секс с роботом. Среди представительниц прекрасного пола показатель значительно ниже лишь 19%. Показатель среди женщин может увеличиться, когда они поймут, что секс-машины делают мужчин «устаревшим типом». Женщинам зачастую не столь важна половая близость, как эмоциональный компаньон. Робот, который идеально ознакомлен с женскими нуждами в анатомическом смысле, уж точно не останется без внимания.
 
Предположения доктора вполне не безосновательны. Все дело в том, что уже в 2018 году гонка по созданию искусственного киборга может достичь своего пика. Ученые попытаются сделать все для того, чтобы это существо научилось говорить и даже испытывать эмоции. Но главное, конечно же, доставлять женщине первоклассное сексуальное удовольствие.
 
«Я предполагаю, что женщины и мужчины смогут спокойно сосуществовать, но вот сожительство дается им со значительно большим трудом. Возможно, мы станем сильнее как общество, если наши сексуальные потребности будут удовлетворять автоматизированные помощники», - заявила ученый.

Николай Офицеров
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