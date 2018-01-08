Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | «Инопланетный зонд» на орбите Земли оказался осколком астероида

«Инопланетный зонд» на орбите Земли оказался осколком астероида

Вчера, 21:20
Ученый-астроном Джеймс Скотти провел ряд исследований, в ходе которых ему удалось опровергнуть гипотезу о появлении на орбите Земли непонятного объекта, ошибочно принятого за обломок инопланетного корабля. В свое время, он получил название 1991 VG .

«Инопланетный зонд» впервые открыли в 1991 году, в тот период он располагался в 450 000 километрах от Земли, однако спустя небольшой промежуток времени начал постепенно «отходить» от планеты. Несмотря на довольно большое количество времени, прошедшее с момента обнаружения странного объекта, специалисты смогли детально исследовать его лишь относительно недавно, при помощи орбитального спутника.

В результате подробного анализа стало очевидно, что в реальности «зонд пришельцев» оказался фрагментом астероида, размер которого достигает приблизительно 1,2 километра.
Пойда Анна
Новости по теме
Спутники NASA засекли гигантский НЛО на орбите Земли
Спутники NASA засекли гигантский НЛО на орбите Земли

Продолговатый светящийся объект, заходящий на посадку ближайшего астероида, попал в камеры специализированного спутника NASA, находящегося сейчас на орбите

В атмосфере Марса начал тормозить орбитальный зонд «ЭкзоМарса»
В атмосфере Марса начал тормозить орбитальный зонд «ЭкзоМарса»

Орбитальный зонд «ЭкзоМарса» вошел в верхние слои разреженной атмосферы Марса, где начал торможение. Выход объекта на орбиту Красной планеты состоится в

NASA: Зонд Dawn вышел на орбиту карликовой планеты Церера
NASA: Зонд Dawn вышел на орбиту карликовой планеты Церера

По информации специалистов NASA, зонд Dawn успешно вышел на орбиту карликовой планеты Церера. Данный аппарат стартовал с нашей Земли еще в 2007 году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости