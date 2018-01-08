«Инопланетный зонд» на орбите Земли оказался осколком астероида

Ученый-астроном Джеймс Скотти провел ряд исследований, в ходе которых ему удалось опровергнуть гипотезу о появлении на орбите Земли непонятного объекта, ошибочно принятого за обломок инопланетного корабля. В свое время, он получил название 1991 VG .

Пойда Анна

«Инопланетный зонд» впервые открыли в 1991 году, в тот период он располагался в 450 000 километрах от Земли, однако спустя небольшой промежуток времени начал постепенно «отходить» от планеты. Несмотря на довольно большое количество времени, прошедшее с момента обнаружения странного объекта, специалисты смогли детально исследовать его лишь относительно недавно, при помощи орбитального спутника.В результате подробного анализа стало очевидно, что в реальности «зонд пришельцев» оказался фрагментом астероида, размер которого достигает приблизительно 1,2 километра.