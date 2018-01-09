Археологи из Греции рассказали о новых находках у острова Антикитера

Ученые рассказали о новых находках, обнаруженных у греческого острова Антикитера. К таковым они причисляют торговый корабль, затонувший в середине I века до нашей эры. На борту находилось уникальное богатство в виде предметов искусства и технологий. В этом сезоне подводные археологи смогли отыскать несколько десятков древностей на месте кораблекрушения.

Бронзовый диск, в котором скрывается бык, рука, а также часть одежды, принадлежащей бронзовой статуе, мраморная плита и бронзовые украшения для деревянной мебели - это лишь часть находок, отмечает археолог Элия Никитопулу, которая является сотрудницей музея Фонда Екатерины Ласкариди. Фонд, поддерживающий работы на месте кораблекрушения, уже отчитался о более чем 37 предметах, найденных, начиная с 2014 года.

Среди них также обнаружено золотое кольцо, стеклянные вазы и набор антикварных глиняных сосудов, и даже куски самого корабля. Работы на месте антикитерского кораблекрушения продолжать планируют еще на протяжении нескольких лет. Рядом также обнаружен еще один затонувший корабль, приблизительно того же временного отрезка, потому вскоре могут появится новые сведения о находках.

Николай Офицеров