Техасские учёные разработали препарат, позволяющий есть и худеть

Группа учёных из Техаса несколько лет подряд работала над препаратом, который позволял бы людям есть жирную пищу и худеть. И спустя долгое время кропотливых трудов, результат был достигнут.

Валерия Голицына

В скором времени на рыке фармакологии может появиться препарат, который позволяет человеку употреблять вредную пищу и худеть. Данное лекарство уже было протестировано на подопытных мышах, и результат оказался весьма впечатляющим. Мыши, которые употребляли пищу с высоким содержанием быстрых углеводов и жира, потеряли 7% общей массы тела за неделю. А содержание подкожного жира уменьшилось на 30%. Препарат может помочь не только похудеть, но и активно использоваться в медицине для того, чтобы лечить проблемы медленного обмена веществ.Низкий показатель обмена веществ провоцирует такие заболевания, как ожирение, авитаминоз, низкое содержание гликогена в крови и многое другое.