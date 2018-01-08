Ученые предсказали мощную магнитную бурю, которая извергнется на Землю в январе. Эксперт Сергей Гайдаш рассказал, что именно ожидать от аномалии.





Магнитные бури на Земле происходят из-за выбрасывания огромного количества нагретой до самых немыслимых температурных показателей солнечной плазмы, которая находится в корональной дыре на Солнце. Из-за магнитных бурь может ухудшаться состояние здоровья людей, а также возможны катаклизмы. Такие бури происходят раз в 27 дней. Они могут быть как большими, так и незначительными. Наблюдая за Солнцем, профессора сделали график магнитных бурь на 2018 год. В январе, приблизительно 27 числа, ожидается одна из них.Ранее деятели науки предвидели на 2018 год, большую численность уникальных астрономических явлений.