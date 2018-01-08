Ученые: Секс-куклы могут программировать людей на одиночество

Британские ученые провели исследование и выяснили, что одинокие люди, которые используют секс-кукол, могут стать одержимыми от своих пластиковых партнеров.

Светлана Славянская

Профессор Зои Клеуз обеспокоена тем, что продажи секс-кукол продолжают расти в Великобритании. Фирмы-гиганты, такие как Synthea Amatus, Realbotix и True Companion, конкурируют за долю рынка секс-технологий, которая оценивается в 30 миллиардов долларов. Клеуз имеет серьезные опасения по поводу искусственного интеллекта в том смысле, что подобные секс-куклы запрограммированы для взаимодействия на социальном уровне и пропагандируются как замена полноценным отношениям для одиноких людей.По словам ученых, секс-куклы могут программировать людей все больше закрываться от общества, тем самым оставляя их одинокими в социальной изоляции.