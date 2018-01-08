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| | Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще страдают от рака

Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще страдают от рака

Сегодня, 10:46
Сотрудники университета Чэнду, Китайская Народная Республика, провели различные исследования, в ходе которых смогли установить, что высокий риск появления рака наблюдается у женщин, которые работают в ночную смену. Они подвергаются различным онкологическим заболеваниям, проявляющимся в желудочно-кишечном тракте и молочной железе.
 

Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще страдают от рака

 

Научные работники в рамках нового проекта провели анализ данных, связанных почти с 4 миллионами респондентов, которые проживают на территории Европы, США, Азии и Австралии. Помимо этого, специалисты изучили картотеку онкологических заболеваний. Ученые планировали, что смогут прослеживать связь между онкологическими заболеваниями, а также долгосрочной сменной работой. Как оказалось, женщины, привыкшие работать по ночному графику, получают опасные недуги на 19% чаще.
 
Большая часть из них страдает от рака молочной железы, а остальные страдают от онкологии желудочно-кишечного тракта. Немалый процент женщин страдает от рака кожи. Кандидат медицинских наук Ксюэль Ма утверждает, что работа на ночной смене вредит исключительно жительницам Европы и Северной Америки. У женщин, обитающих в этих регионах, как отмечается, значительно более высокая предрасположенность к раку.
 
Связано это, скорее всего, с половыми гормонами. Каждые 5 лет риски увеличивались более чем на 3,5%. Результаты, полученные учеными, указывают на то, что разработка эффективных методов защиты женщин уже начата, но пока еще очень рано говорить о скором решении проблемы.

Николай Офицеров
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