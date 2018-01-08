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В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

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| | Экс-агент ЦРУ назвал Землю тюрьмой для человечества

Экс-агент ЦРУ назвал Землю тюрьмой для человечества

Сегодня, 09:36
Различного рода космические «сказки» и научно-фантастические теории, в последнее время, появляются действительно со световой скоростью. Очередным их сочинителем стал Джон Лер, который утверждает, что он некогда работал на ЦРУ, а сейчас увлекся конспирологией и уфологией. Он заявляет, что Земля это вовсе не планета, а тюрьма для инопланетян.
 

Экс-агент ЦРУ назвал Землю тюрьмой для человечества

 

Мысли Лера могут неподготовленного читателя или изрядно напугать (если он доверчивый), или же, напротив, повеселить. Столь безумные мысли появляются в публичном пространстве все чаще и, более того, у их авторов появляются определенные последователи. Лер заявил, что до этого момента его не устранили в правительственных верхах только лишь по причине того, что у него отсутствуют доказательства слов о том, что Земля действительно является в некоем роде инопланетной тюрьмой.
 
Лер же утверждает, что если какая-либо инопланетная форма жизни совершила серьезное преступление, то на Землю ее отправляют на своеобразную реинкарнацию, потому вполне возможно, отмечает «экс-агент», что кто-то из читавших его материал людей, на самом деле, инопланетянин, но пока не догадывается об этом.
 
На Луне, отмечает он, на самом деле живут серые гуманоиды, а сам спутник Земли был создан искусственным путем. Появилась Луна приблизительно 40 миллионов лет тому и стала причиной Ледникового периода. В комментариях к публикации Лера появилась масса комментариев, в которых его называют «некомпетентным шарлатаном», который врет о своем прошлом и манипулируя этим пытается запугать людей.

Николай Офицеров
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