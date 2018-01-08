Ученые рассказали, почему полезно спать голым

Ученые рассказали, почему полезно спать голымСегодня, 09:06
Ученые провели новое уникальное исследование, в ходе которого смогли доказать, что спать голым не только приятно, но еще и очень полезно для здоровья и кожи
Ученые из Стэндфордского университета доказали, что мужчинам полезно спать обнаженными. В эксперименте участвовали 40 мужчин разного возраста, а время
Ученые привели аргументы того, что спать нагишом полезно для здоровья. Исследователи привели шесть доказательств в пользу сна без одежды. Оказалось, что сон в