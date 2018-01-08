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| | Ученые рассказали, почему полезно спать голым

Ученые рассказали, почему полезно спать голым

Сегодня, 09:06
Ученые из Австралии выступили с сообщением о важности того, чтобы человек спал обнаженным. Соответствующее сообщение подтвердили несколько позже в местных отделениях прессы.
 

Ученые рассказали, почему полезно спать голым

 

Согласно опубликованным данным исследований, для того, чтобы нормально спать, человек должен получить необходимое снижение температурного режима тела. Помимо этого, если спать без одежды, то на следующий день чувствуешь себя в значительной мере более отдохнувшим, ведь отдыхает не только вся внутренняя система, но даже кожа.
 
Мужчинам советуют отвергнуть плотное нижнее белье, ведь оно приводит к потере производительной функции. Также ученые отметили, что если у человека есть сексуальный партнер, то подобный подход ко сну улучшит внутри пары контакт и взаимопонимание.

Николай Офицеров
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