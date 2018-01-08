В Японии спроектируют радар космического микромусора

Данное устройство предназначено для отслеживания малогабаритного «космического мусора», размер которого начинается от 10 сантиметров. Информацию обнародовало сегодня, 8 января, местное издание «Иомиури».

Пойда Анна

Данной разработкой занимаются специалисты из аэрокосмического агентства JAXA, поскольку им уже удалось создать аналогичный аппарат, однако он распознает лишь объекты с габаритами более полутора метров. Устаревший радар по сей день находится на территории префектуры Окаяма.Тем не менее, создание инновационного аппарата должно завершиться к 2023 году, при этом уровень его чувствительности будет превосходить таковой у его предшественника в 200 раз.Основная задача радара заключается в предотвращении удара космического мусора с пребывающими на орбите японскими спутниками.