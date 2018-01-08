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| | В Японии спроектируют радар космического микромусора

В Японии спроектируют радар космического микромусора

Сегодня, 09:15
Данное устройство предназначено для отслеживания малогабаритного «космического мусора», размер которого начинается от 10 сантиметров. Информацию обнародовало сегодня, 8 января, местное издание «Иомиури».

В Японии спроектируют радар космического микромусора

 

Данной разработкой занимаются специалисты из аэрокосмического агентства JAXA, поскольку им уже удалось создать аналогичный аппарат, однако он распознает лишь объекты с габаритами более полутора метров. Устаревший радар по сей день находится на территории префектуры Окаяма.

Тем не менее, создание инновационного аппарата должно завершиться к 2023 году, при этом уровень его чувствительности будет превосходить таковой у его предшественника в 200 раз.

Основная задача радара заключается в предотвращении удара космического мусора с пребывающими на орбите японскими спутниками.
Пойда Анна
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