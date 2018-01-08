SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутником

Представители компании SpaceX произвели успешный пуск ракеты Falcon 9 с закрепленным на борту космическим аппаратом Zuma, чье назначение тщательно сберегается в тайне. Видео запуска появилось несколько позже на официальном YouTube-канале компании, возглавляемой Илоном Маском.

Данный запуск для SpaceX в новом году стал дебютным. Как говорится на сайте, заказ на запуск Zuma был выдан со стороны американского правительства. Созданием аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Характеристики орбиты и цель, при этом засекречены. Помимо этого, не обсуждается информация о том, какое конкретно ведомство будет отвечать за эксплуатацию. Изначально Zuma должен был быть запущен в ноябре прошлого года, однако позже запуск был перенесен.

Поводом для осуществленного переноса не фиксировался в СМИ. Свой пролшлый успешный запуск многоразовой ракеты SpaceX совершила 23 декабря. Falcon 9 тогда стартовала с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

Николай Офицеров