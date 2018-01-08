SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутником

SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутникомСегодня, 08:36
Компании SpaceX во главе со знаменитым инженером-изобретателем Илоном Маском заявила о намерении осуществить первый после аварии запуск Falcon 9. По
Космический корабль Falcon 9 вновь стартует позже назначенных сроков. Пуск перенесен компанией SpaceX. Сделано это было для того, чтобы повысить вероятность
Запуск ракеты Falcon компании SpaceX был отменён. Такое решение приняло руководство в связи с недавней аварией ракетной установки Falcon 9R. Как сообщил глава