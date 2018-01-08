В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутником

SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутником

Сегодня, 08:36
Представители компании SpaceX произвели успешный пуск ракеты Falcon 9 с закрепленным на борту космическим аппаратом Zuma, чье назначение тщательно сберегается в тайне. Видео запуска появилось несколько позже на официальном YouTube-канале компании, возглавляемой Илоном Маском.
 

SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с засекреченным спутником

 

Данный запуск для SpaceX в новом году стал дебютным. Как говорится на сайте, заказ на запуск Zuma был выдан со стороны американского правительства. Созданием аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman.
 
 
Характеристики орбиты и цель, при этом засекречены. Помимо этого, не обсуждается информация о том, какое конкретно ведомство будет отвечать за эксплуатацию. Изначально Zuma должен был быть запущен в ноябре прошлого года, однако позже запуск был перенесен.
 
Поводом для осуществленного переноса не фиксировался в СМИ. Свой пролшлый успешный запуск многоразовой ракеты SpaceX совершила 23 декабря. Falcon 9 тогда стартовала с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

Николай Офицеров
Новости по теме
SpaceX осуществит первый после аварии запуск Falcon 9 в 2017 году
SpaceX осуществит первый после аварии запуск Falcon 9 в 2017 году

Компании SpaceX во главе со знаменитым инженером-изобретателем Илоном Маском заявила о намерении осуществить первый после аварии запуск Falcon 9. По

Компания SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9
Компания SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9

Космический корабль Falcon 9 вновь стартует позже назначенных сроков. Пуск перенесен компанией SpaceX. Сделано это было для того, чтобы повысить вероятность

SpaceX отменил запуск ракеты Falcon
SpaceX отменил запуск ракеты Falcon

Запуск ракеты Falcon компании SpaceX был отменён. Такое решение приняло руководство в связи с недавней аварией ракетной установки Falcon 9R. Как сообщил глава

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости