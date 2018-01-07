Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Медики рассказали об отрицательной роли холестерина при рассеянном склерозе

Медики рассказали об отрицательной роли холестерина при рассеянном склерозе

Вчера, 23:00
Ученые определили отрицательную роль холестерина у человека, страдающего рассеянном склерозом. Об этом сообщили в Техническом университете Мюнхена.

Медики рассказали об отрицательной роли холестерина при рассеянном склерозе

 

В центральной нервной системе немалую роль играет миелиновая оболочка. Она содержит огромное число жиров и способна предотвращать нервные волокна от пагубных воздействий для оперативной передачи электросигналов. При рассеянном склерозе идет ликвидация оболочки, что провоцирует негативные симптомы.

Эксперты поняли, что на повреждение данной оболочки сказывается холестерин. Он может вызвать сильное воспаление, существенно затрудняющий регенерацию. Он связывается с работой макрофагов, уничтожающих миелин, оставляя холестерин, который содержался в оболочке. В итоге он кристаллизуется, а образовавшаяся смесь активирует инфламасому, выделяющая медиаторы воспаления иммуннитета.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые: Азартные игры помогают облегчить симптомы рассеянного склероза
Ученые: Азартные игры помогают облегчить симптомы рассеянного склероза

Ученые определили, что азартные игры помогают разогнать специфический «туман в голове» при рассеянном склерозе.

Ученые: «Хороший холестерин» может быть вредным
Ученые: «Хороший холестерин» может быть вредным

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что та называемый «хороший холестерин» может быть вредным для организма человека. Об этом пишет западный новостной

Ученые: Высокий уровень холестерина может вызвать распространение рака
Ученые: Высокий уровень холестерина может вызвать распространение рака

Ученые сиднейского университета, что в Австралии, заявили, что «плохой» холестерин может контролировать механизм, который управляет перемещением клеток в теле

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости