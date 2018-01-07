Медики рассказали об отрицательной роли холестерина при рассеянном склерозе

Ученые определили отрицательную роль холестерина у человека, страдающего рассеянном склерозом. Об этом сообщили в Техническом университете Мюнхена.

Никита Готский

В центральной нервной системе немалую роль играет миелиновая оболочка. Она содержит огромное число жиров и способна предотвращать нервные волокна от пагубных воздействий для оперативной передачи электросигналов. При рассеянном склерозе идет ликвидация оболочки, что провоцирует негативные симптомы.Эксперты поняли, что на повреждение данной оболочки сказывается холестерин. Он может вызвать сильное воспаление, существенно затрудняющий регенерацию. Он связывается с работой макрофагов, уничтожающих миелин, оставляя холестерин, который содержался в оболочке. В итоге он кристаллизуется, а образовавшаяся смесь активирует инфламасому, выделяющая медиаторы воспаления иммуннитета.