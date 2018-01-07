Ученые назвали боязнь отверстий не фобией, а отвращением

Боязнь картинок с отверстиями правильно называть отвращением, а не фобией. Об этом уверяют ученые из США.

Никита Готский

Людьми все чаще овладевает трипофобия отвращение в изображениям с отверстиями, многие испытывают при этом необъяснимый страх. В этом попытались разобраться научные сотрудники Университета Эмори в Атланте.Так, те картинки, которые провоцируют тревогу, к примеру, змеи или пауки, воздействуют на симпатический отдел: ту часть нервной вегетативной системы, повышающей желание действовать, она заставляет активно двигаться или бороться. Также расширяются зрачки и усиливается сердцебиение. Ученых интересует расширение зрачков на фото страшных зверей, нейтральные предметы или отверстия. Оказывается, что в момент просмотра картинки с отверстием зрачки сокращаются, частота биения сердца уменьшается. Эта реакция типична для отвращения, попав в нее, люди стараются уйти от опасного объекта.По мнению экспертов, трипофобия относится больше к отвращению, ее не стоит считать фобией как таковой. Она передается безвредным предметам и заставляет людей со времен предков, так как развилась во время эволюции, держать подальше от нездоровых участков тел.