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| | Ученые назвали боязнь отверстий не фобией, а отвращением

Ученые назвали боязнь отверстий не фобией, а отвращением

Вчера, 22:28
Боязнь картинок с отверстиями правильно называть отвращением, а не фобией. Об этом уверяют ученые из США.

Ученые назвали боязнь отверстий не фобией, а отвращением

 

Людьми все чаще овладевает трипофобия отвращение в изображениям с отверстиями, многие испытывают при этом необъяснимый страх. В этом попытались разобраться научные сотрудники Университета Эмори в Атланте.

Так, те картинки, которые провоцируют тревогу, к примеру, змеи или пауки, воздействуют на симпатический отдел: ту часть нервной вегетативной системы, повышающей желание действовать, она заставляет активно двигаться или бороться. Также расширяются зрачки и усиливается сердцебиение. Ученых интересует расширение зрачков на фото страшных зверей, нейтральные предметы или отверстия. Оказывается, что в момент просмотра картинки с отверстием зрачки сокращаются, частота биения сердца уменьшается. Эта реакция типична для отвращения, попав в нее, люди стараются уйти от опасного объекта.

По мнению экспертов, трипофобия относится больше к отвращению, ее не стоит считать фобией как таковой. Она передается безвредным предметам и заставляет людей со времен предков, так как развилась во время эволюции, держать подальше от нездоровых участков тел.
Никита Готский
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