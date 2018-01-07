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| | Врачи рассказали о причинах обжорства

Врачи рассказали о причинах обжорства

Вчера, 21:59
Медики нашли пять причин, по которым люди становятся обжорами. Исследованием занимались британские специалисты.

Врачи рассказали о причинах обжорства

 

Люди превращаются в обжор из-за некоторых факторов. Первый - размер порции. Недавно ученые провели опыт, в хорде которого предоставили респондентам съесть тарелку супа, к некоторым из которых они присоединили трубки, через которых незаметно подливался бульон. В итоге все люди чувствовали себя одинаково сытыми, несмотря на то, что большая часть употребила на 73% более остальных.

Также влияет разнообразие блюд. Чувство насыщения связывается с тем, когда организм получает менее удовольствия от вкуса. По исследованиям, если стол полный яств, человек может съесть в разы больше, чем обычно.

На обжорство влияет и просмотр телевизора во время приема пищи, а также потребление алкоголя и чтение книг. При отвлечении человек не так сильно осознает момент насыщения, поэтому он больше ест. Когда люди едят в компании, они бессознательно присматриваются на остальных, смотрят, как едят те, и также намереваются попробовать все, что нравится соседям.
Никита Готский
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