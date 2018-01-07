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| | NASA проследит за глобальным потеплением в Гренландии

NASA проследит за глобальным потеплением в Гренландии

Вчера, 21:07
Сотрудники NASA проследят за глобальным потеплением в Гренландии. Для этого агентство запустит 240 специализированных зондов.

NASA проследит за глобальным потеплением в Гренландии

 

Американские ученые заявили, что за последние 5 лет Гренландия может сократиться в объеме на 10%. Ледниковый участок, имеющий огромное значение для двух, Атлантического и Северо-Ледовитого океанов существенно изменится в ближайшее время. По мнению экологов, это приведет к затоплению части западной Европы. Уже на протяжении трех лет спутники NASA мониторят Гренландию для определения уровня катастрофы глобального потепления.

По мнению экспертов, сбор информации при помощи зондов даст возможность распределить датчики регулирования, которые смогут снизить темп повышения температуры. Если это не произойдет, через 5 лет 10% острова исчезнет под водой, а еще через 20 половина Гренландии растает и часть США. Канады и Европы станут морским дном.
Никита Готский
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