Нанотехнологии помогают медикам бороться с раком

Стали известны новые достижения нанотехнологий. Касаются они, в основном, борьбы с раком.

Никита Готский

Израильские специалисты обратили снимание на обратную корреляцию между онкогеном и экспрессией микроРНК, что сокрушает развитие зловреджных опухолей. Это открытие позволяет успешно бороться с наиболее опасной разновидностью рака онкологией поджелудочной железы. Научная работа может стать основой для создания качественного лекарства, как для данного недуг, так и для иных видов рака.Рак поджелудочной железы является одним из самых злостных типов рака. Большая часть пациентов умирает через год, после диагностики. Спровоцировать болезнь могут даже самые маленькие дозы яда алкоголя и курения. В процессе опыта врачи провели профилирование РНК и анализ образцов, взятых у больных этим заболеванием. Результат показал ту же геномную картину, обнаруженную ранее у подопытных грызунов, также страдающих раком поджелудочной железы. Ученые создали наночастицу, доставляющей генетические ресурсы к опухоли, при этом не трогая здоровые ткани.