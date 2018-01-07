Нанотехнологии помогают медикам бороться с раком

Израильские специалисты обратили снимание на обратную корреляцию между онкогеном и экспрессией микроРНК, что сокрушает развитие зловреджных опухолей. Это открытие позволяет успешно бороться с наиболее опасной разновидностью рака онкологией поджелудочной железы. Научная работа может стать основой для создания качественного лекарства, как для данного недуг, так и для иных видов рака.
Рак поджелудочной железы является одним из самых злостных типов рака. Большая часть пациентов умирает через год, после диагностики. Спровоцировать болезнь могут даже самые маленькие дозы яда алкоголя и курения. В процессе опыта врачи провели профилирование РНК и анализ образцов, взятых у больных этим заболеванием. Результат показал ту же геномную картину, обнаруженную ранее у подопытных грызунов, также страдающих раком поджелудочной железы. Ученые создали наночастицу, доставляющей генетические ресурсы к опухоли, при этом не трогая здоровые ткани.