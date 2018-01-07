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| | Уфологи рассказали, какая европейская страна больше привлекает НЛО

Уфологи рассказали, какая европейская страна больше привлекает НЛО

Вчера, 20:04
Официальные представители Средиземноморского уфологического центра назвали европейскую страну, которая является самой привлекательной для пришельцев. Результаты исследования были основаны на данных очевидцев в течение прошлого года.

Уфологи рассказали, какая европейская страна больше привлекает НЛО

 

Согласно сведениям Средиземноморского уфологического центра, в 2017 году пришельцы больше всего посещали именно Италию. Именно в данной стране было зарегистрировано множество сообщений о НЛО. Значительная часть таких случаев была сфотографирована очевидцами.

Все фотографии и записи были тщательно проанализированы специалистами уфологического центра. Сообщается, что в прошлом году на территории Италии было зафиксировано больше объектов инопланетного происхождения, нежели в любой другой европейской стране.
Светлана Славянская
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