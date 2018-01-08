Учёные считают земную жизнь принесённой с Венеры

После долгого путешествия сквозь космическое пространство длиной в миллионы лет живые организмы, которые позже заселили нашу планету, изначально были принесены на Землю первым метеоритным дождем.

Валерия Голицына

Одним из предположений учёных о том, откуда же изначально взялась первая жизнь на тех самых астероидах, что осыпали дождём Землю, ответ оказался простым: с Венеры. И хотя сестра нашей планеты далеко не дружелюбное и не самое пригодное для жизни место, но на нашей Земле есть тот живой организм, который выжил бы даже в тех адских условиях. Это бактерия – хеликобактер пилори.Микроорганизм, вызывающий язву и гастрит у человека, попадая в кислотную среду желудка, способен вынести и давление в 92 раза сильнее земного и температуру на 400 градусов выше самых высоких температур на Земле. Возможно, именно эти микроорганизмы стали нашими самыми первыми предками.