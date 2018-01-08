В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Учёные считают земную жизнь принесённой с Венеры

Учёные считают земную жизнь принесённой с Венеры

Сегодня, 07:40
После долгого путешествия сквозь космическое пространство длиной в миллионы лет живые организмы, которые позже заселили нашу планету, изначально были принесены на Землю первым метеоритным дождем.

Учёные считают земную жизнь принесённой с Венеры

 

Одним из предположений учёных о том, откуда же изначально взялась первая жизнь на тех самых астероидах, что осыпали дождём Землю, ответ оказался простым: с Венеры. И хотя сестра нашей планеты далеко не дружелюбное и не самое пригодное для жизни место, но на нашей Земле есть тот живой организм, который выжил бы даже в тех адских условиях. Это бактерия – хеликобактер пилори.

Микроорганизм, вызывающий язву и гастрит у человека, попадая в кислотную среду желудка, способен вынести и давление в 92 раза сильнее земного и температуру на 400 градусов выше самых высоких температур на Земле. Возможно, именно эти микроорганизмы стали нашими самыми первыми предками.
Валерия Голицына
Новости по теме
Учёные рассказали, какие организмы живут на Венере
Учёные рассказали, какие организмы живут на Венере

На Земле существует множество микроорганизмов, которые могут выживать в экстремальных условиях. Они способны питаться газами, металлами и твёрдыми горными

Французские учёные объяснили, откуда на Земле появилась вода
Французские учёные объяснили, откуда на Земле появилась вода

Учёные Университета Лоррена рассказали, как на Земле образовалась вода. По мнению экспертов, причина кроется в рождении Солнечной системы.

Ученые заявили о возможном существовании жизни на Венере
Ученые заявили о возможном существовании жизни на Венере

Венера – одна из самых горячих планет Солнечной системы, что делает её неприспособленной к жизни. Но российские ученые заявили, что организмы могут

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости