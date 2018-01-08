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| | Выяснилось, когда в Саратове можно увидеть в небе МКС

Выяснилось, когда в Саратове можно увидеть в небе МКС

Сегодня, 06:40
Стало известно, когда в Саратове смогут увидеть в космосе МКС. Об этом сообщают местные СМИ.

Выяснилось, когда в Саратове можно увидеть в небе МКС

 

Представители форума "Открытый космос", проходящего в торговом центре "Happy Молл", рассказали о том, как и когда можно рассмотреть в небе МКС над Саратовом. Увидеть станцию можно как в дневное время, так и в ночное. МКС в солнечную погоду отражает свет в определенном месте. В тот момент ее несложно заметить с поверхности Земли невооруженным взглядом. При этом станция далеко не всегда располагается в необходимой позиции, в связи с чес за ней удобно наблюдать ночью.

Масштабный космический объект передвигается на восток с запада и напоминает оперативный и яркий метеорит. Первоначально он кажется белым, а после оранжевым. Вычислить время полета МКС над Землей проблематично, но реально. В помощь этому сайт NASA, где имеется рассылка SpottheStation, уведомляющая о маршруте станции над той или иной точкой за 12 часов. Для этого нужно только узнать город на карте.
Никита Готский
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