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| | Ученые сообщили, что ждет Землю после взрыва всех атомных реакторов

Ученые сообщили, что ждет Землю после взрыва всех атомных реакторов

Вчера, 18:27
Ученые сообщили, что может ожидать Землю, если взорвутся все имеющиеся на планете при условии их равномерного распределения. В результате всеобщего взрыва общепланетарный радиационный фон увеличится в 35 раз.

Ученые сообщили, что ждет Землю после взрыва всех атомных реакторов

 

По информации МАГАТЭ и ООН, на всей планете сейчас задействованы 430 стационарных объектов и примерно 200 плавучих атомных реакторов. Последние интегрированы в системы подлодок и других кораблей и обеспечивают их энергоснабжение. Прогнозируется, что спустя 32 года количество атомных электростанций достигнет 898 объектов.

Исследователи, проанализировав последствия аварии на АЭС в Чернобыле и взрыв на «Фукусиме», пришли к заключению, что если некий катаклизм спровоцирует единовременный взрыв всех реакторов, на Земле нельзя будет жить минимум 156 лет. Все планетарные оболочки получат смертельную концентрацию радиоцезия. В течение первых полвека радиофон будет превышать норму в 35 раз, а после последует снижение показателей. В то же время эксперты исключают вероятность такого сценария.
Дарья Светозарова
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