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| | На востоке Израиля нашли стоянку первых людей

На востоке Израиля нашли стоянку первых людей

Вчера, 18:52
В восточной части Израиля, археологи и исследователи обнаружили стоянку первых предков современных людей – человека прямоходящего.

На востоке Израиля нашли стоянку первых людей

 

Находка была сделана сегодня днём близ Джальджулии. Как отмечают сами археологи, стоянка была не временной. Это было скорее поселение, которое насчитывает за собой более 500 тысяч лет жизни и занимает площадь более гектара. Предки человека проживали на этом месте более 300 лет.

Эта стоянка стала очень важным открытием, по сколько во всем Средиземноморье их насчитывается не более 3 штук. Это значит, что учёные имеют право предполагать зарождение цивилизации не только в Африке, но и на нашем континенте.
Валерия Голицына
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