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| | Метеорит-многоэтажка bl987602 не достиг поверхности Земли

Метеорит-многоэтажка bl987602 не достиг поверхности Земли

Вчера, 17:51
Метеорит bl987602, который днём 7 января должен был приземлиться в акватории Атлантического океана, не достиг поверхности Земли. NASA пока не подтвердило данные о том, что космический объект сгорел в атмосфере планеты.

Метеорит-многоэтажка bl987602 не достиг поверхности Земли

 

6 января поступила информация от сотрудников космического агентства, что на Рождество метеорит упадёт на Землю. Однако, сообщений о падении объекта в Атлантику не поступало. В NASA ранее говорили, что bl987602 приземлится в восточной части США.

Угроз жизни данный космический объект не нёс, поэтому метеориту не был дан высокий приоритет. Если же он растворился в атмосфере, то жители восточной части США могли заметить потемнение в небе, потому что по размерам bl987602 напоминал небоскрёб. Учёные уже неоднократно сообщали о падении метеоритов в январе 2018 года. Но на данный момент ни один объект огромных размеров так и не достиг поверхности Земли.
Вещий Олег
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