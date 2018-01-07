Метеорит-многоэтажка bl987602 не достиг поверхности Земли

6 января поступила информация от сотрудников космического агентства, что на Рождество метеорит упадёт на Землю. Однако, сообщений о падении объекта в Атлантику не поступало. В NASA ранее говорили, что bl987602 приземлится в восточной части США.
Угроз жизни данный космический объект не нёс, поэтому метеориту не был дан высокий приоритет. Если же он растворился в атмосфере, то жители восточной части США могли заметить потемнение в небе, потому что по размерам bl987602 напоминал небоскрёб. Учёные уже неоднократно сообщали о падении метеоритов в январе 2018 года. Но на данный момент ни один объект огромных размеров так и не достиг поверхности Земли.