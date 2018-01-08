Ученые опровергли миф, что в Средние Века люди жили менее 50 лет

Средний возраст людей, живших в Средние Века, мог превышать 50 лет. Об этом рассказали ученые из Австралии.

Никита Готский

Эксперты создали механизм, который позволяет максимально точно определить возраст скончавшихся людей, исследуя их кости. В процессе работы специалисты изучали изношенность зубов, а также иные части останков. Они исследовали скелеты людей, находившихся а трех кладбищах Англии. Известно, что они проживали в королевстве в период 475-525 годов. По мнению ученых, вероятно, умерли эти люди в глубокой старости.Тем самым им удалось опровергнуть миф, который предполагал, что средневековые жители доживали до 40 лет, а потом умирали. Даная гипогтеза получила популярность из-за того, что археологи не обладают нужной базой исторических сведений в этой сфере. Ученые могут определить возраст людей, причем это прощек сделать с костьми, принадлежавшим детям, нежели молодым людям, у которых уже сформирован скелет.