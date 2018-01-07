В Манхэттене за год зафиксировано 27 НЛО

Сообщения об обнаружении внеземной цивилизации чаще всего поступали с Манхэттена. Об этом свидетельствуют данные Американского Национального центра сообщений об НЛО.

Вещий Олег

Согласно данным аналитиков, с 2016 года в Манхэттене было зафиксировано 27 случаев прибытия кораблей пришельцев. На данный момент неизвестно, что именно так привлекает внимание внеземных существ. Некоторые уфологи называют причиной сбор информации о жизнедеятельности людей. В особенности НЛО чаще фиксируется в больших городах с развитой инфраструктурой.По данным VistaNews, Нью-Йорк не является штатом США, где чаще всего фиксируют прибытия НЛО. С 1974 года в «сердце Штатов» было обнаружено 4500 случаев прибытия объект неизвестного происхождения, а в Калифорнии за этот период пришельцев увидели 13 033 раза. В целом, по всей территории США с самого начала сбора информации зафиксировано 128 тысяч НЛО.