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| | Геологи: Ранее на Земле была масштабная метеоритная катастрофа

Геологи: Ранее на Земле была масштабная метеоритная катастрофа

Сегодня, 01:30
Ученые рассказали о древнейшей метеоритной катастрофе. Трагедия могла произойти около 800 000 лет назад.

Геологи: Ранее на Земле была масштабная метеоритная катастрофа

 

Группа геологов смогла разыскать минералы, которые могут быть следами древней метеоритной катастрофы на планете. Они находятся в разных точках Земли: от Азии до Антарктиды, ученые уверяют, что находку можно считать прямым доказательством неизведанного ранее науке столкновения Земли с метеоритом, произошедшего 800 тысяч лет назад.

Как предполагают геологи, на планету рухнул громадный космический камень диаметров около километра. Прежде об этой аварии ученые ничего не знали, но найденные минералы говорят о том, что явление все же имело место в реальной истории Земли.

Некоторые ученые с сомнением относятся к такому открытию.По их мнению, в случае массового столкновения объекта с планетой на ее поверхности остался бы огромный кратер, именно его можно было бы считать доказательством катастрофы, а не обломки минералов.
Никита Готский
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