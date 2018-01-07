NASA порадовало пользователей сети фотографиями облаков с Юпитера

Аэрокосмическое агентство в который раз удивляет пользователей сети своими открытиями и достижениями. На этот раз NASA опубликовала невероятные снимки облаков Юпитера.

Валерия Голицына

Снимки были сделаны исследовательским зондом «Юнона», который был выпущен в космос ещё в 2014 году. Фотография поражает качеством. В снимок поместилось около 14 тысяч километров. На каждый пиксель фотографии пришлось около 9,5 километров открытого пространства. Облака действительно поражают своей красотой и масштабностью.Зонд «Юнона» добрался до Юпитера в конце 2016 года. Несмотря на это, благодаря ему исследователи уже успели совершить несколько весомых открытий и обзавестись по меньшей мере сотней красивейших снимков.