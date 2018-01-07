Российский лазер изучит круговорот воды на Марсе

Совместными усилиями сотрудников Института космических исследований РАН и Московского физико-технического института был создан уникальный аппарат. Последний представляет собой диодно-лазерный спектрометр М-ДЛС.

Пойда Анна

Ученые намерены задействовать свое изобретение при детальном исследовании круговорота воды на Красной планете, поэтому его должны разместить на борту марсохода «Пастер». Данный аппарат отправится в космос в 2020 году в рамках интернациональной миссии «ЭкзоМарс». Она посвящена изучение климата и атмосферы планеты.Посадочная платформа РФ находится на модуле ESA, который специалисты приспособят для работы в качестве портативной научной станции поле приземления устройства. Данный модуль обладает повышенной вместительностью, так как на него установят 11 аппаратов плюс блок электроники, расчитаный на регулирование и сбор данных.