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| | Российский лазер изучит круговорот воды на Марсе

Российский лазер изучит круговорот воды на Марсе

Вчера, 22:20
Совместными усилиями сотрудников Института космических исследований РАН и Московского физико-технического института был создан уникальный аппарат. Последний представляет собой диодно-лазерный спектрометр М-ДЛС.

Российский лазер изучит круговорот воды на Марсе

 

Ученые намерены задействовать свое изобретение при детальном исследовании круговорота воды на Красной планете, поэтому его должны разместить на борту марсохода «Пастер». Данный аппарат отправится в космос в 2020 году в рамках интернациональной миссии «ЭкзоМарс». Она посвящена изучение климата и атмосферы планеты.

Посадочная платформа РФ находится на модуле ESA, который специалисты приспособят для работы в качестве портативной научной станции поле приземления устройства. Данный модуль обладает повышенной вместительностью, так как на него установят 11 аппаратов плюс блок электроники, расчитаный на регулирование и сбор данных.
Пойда Анна
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