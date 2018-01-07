NASA: Астероид-путешественник Оумуамуа побывал в 109 звездных системах

Астрономы заинтересовались недавно залетевшим в пределы Солнечной системы Астероидом Оумаума. Перед этим он преодолел 109 звездных систем, но даже не это привлекло внимание ученых. Научное любопытство экспертов возбудила необычная траектория небесного тела и переменчивая скорость, с которой оно двигалось.

Дарья Светозарова

Вначале исследователи подумали, что астероид имеющий форму сигары создан искусственно, но такая точка зрения в дальнейшем потеряла всех своих сторонников. Астрономы выяснили, что астероид странствует по Вселенной сотни миллионов лет и за этот период преодолел более сотни звездных систем. Есть предположения, согласно которым данное небесное тело было выброшено за пределы системы относительно молодых звезд некой неведомой силой. С тех пор он неуклонно замедляется под влиянием сил притяжения со стороны других, более массивных космических объектов.Ученые исследовали строение Астероида Оумаума и выяснили, что поверхность его состоит изо льда, а сердцевина – из каменных пород. По мнению экспертов, этот астероид очень похож по своей структуре на тела, образовавшиеся в астероидном поясе между Юпитером и Марсом, где подобных объектов миллионы. Многие из них попадают в Солнечную систему, но изучить их не удается из-за отсутствия соответствующего технического оснащения.