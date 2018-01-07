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| | NASA: Астероид-путешественник Оумуамуа побывал в 109 звездных системах

NASA: Астероид-путешественник Оумуамуа побывал в 109 звездных системах

Вчера, 21:20
Астрономы заинтересовались недавно залетевшим в пределы Солнечной системы Астероидом Оумаума. Перед этим он преодолел 109 звездных систем, но даже не это привлекло внимание ученых. Научное любопытство экспертов возбудила необычная траектория небесного тела и переменчивая скорость, с которой оно двигалось.

NASA: Астероид-путешественник Оумуамуа побывал в 109 звездных системах

 

Вначале исследователи подумали, что астероид имеющий форму сигары создан искусственно, но такая точка зрения в дальнейшем потеряла всех своих сторонников. Астрономы выяснили, что астероид странствует по Вселенной сотни миллионов лет и за этот период преодолел более сотни звездных систем. Есть предположения, согласно которым данное небесное тело было выброшено за пределы системы относительно молодых звезд некой неведомой силой. С тех пор он неуклонно замедляется под влиянием сил притяжения со стороны других, более массивных космических объектов.

Ученые исследовали строение Астероида Оумаума и выяснили, что поверхность его состоит изо льда, а сердцевина – из каменных пород. По мнению экспертов, этот астероид очень похож по своей структуре на тела, образовавшиеся в астероидном поясе между Юпитером и Марсом, где подобных объектов миллионы. Многие из них попадают в Солнечную систему, но изучить их не удается из-за отсутствия соответствующего технического оснащения.
Дарья Светозарова
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