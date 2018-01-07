Конец января подарит лунное затмение жителям России

Жители центральных и восточных регионов России смогут наблюдать лунное затмение уже 31 января.

Валерия Голицына

Столичный планетарий порадовал любителей необычных космических явлений информацией о том, что 31 января жители центра и востока России смогут насладиться полным лунным затмением. Помимо этого, московский планетарий предоставил приблизительные даты ещё 4 затмений, которые ожидают жителей России в этом году. 15 февраля состоится солнечное затмение, которое также повторится 13 июля и 11 августа. Ещё одно лунное затмение произойдёт уже 27 июля.Также, столичный планетарий пригласил всех желающих 7 января, с 4 утра и вплоть до самого вечера прийти и полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса.