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| | Конец января подарит лунное затмение жителям России

Конец января подарит лунное затмение жителям России

Сегодня, 13:51
Жители центральных и восточных регионов России смогут наблюдать лунное затмение уже 31 января.

Конец января подарит лунное затмение жителям России

 

Столичный планетарий порадовал любителей необычных космических явлений информацией о том, что 31 января жители центра и востока России смогут насладиться полным лунным затмением. Помимо этого, московский планетарий предоставил приблизительные даты ещё 4 затмений, которые ожидают жителей России в этом году. 15 февраля состоится солнечное затмение, которое также повторится 13 июля и 11 августа. Ещё одно лунное затмение произойдёт уже 27 июля.

Также, столичный планетарий пригласил всех желающих 7 января, с 4 утра и вплоть до самого вечера прийти и полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса.
Валерия Голицына
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