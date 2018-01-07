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| | Обезьянки Бонобо дают свое предпочтение плохим персонажам

Обезьянки Бонобо дают свое предпочтение плохим персонажам

Сегодня, 12:45
Исходя из научного эксперимента, ученые зоологи сделали вывод, что обезьянки Бонобо, больше предпочитают негативных персонажей.

Обезьянки Бонобо дают свое предпочтение плохим персонажам

 

Профессор Брайан Хэй с Конго и ассистент Кристофер Крупенье изучают этот вид приматов уже много лет. Обезьянкам продемонстрировали мультипликационный фильм с хорошими и плохими героями. После положили перед ними картинки с героями этого мультфильма. Выяснилось, что Бонобо отдают свое предпочтение плохому герою, наверное, считают его лидером. Поэтому они и стараются больше общаться с покровительственными животными. Так у них больше шанса спастись во время опасности.

Ранее было отмечено, что во время такого эксперимента над шимпанзе, результат был совершенно иным. Шимпанзе нравится, когда бранят обидчика, а не наоборот.
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