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| | К Земле приближается метеорит-многоэтажка: NASA предупредило о падении в Атлантику 7 января

К Земле приближается метеорит-многоэтажка: NASA предупредило о падении в Атлантику 7 января

Сегодня, 12:19
Согласно прогнозам ученых, объект столкнется с Землей возле Америки.

К Земле приближается метеорит-многоэтажка: NASA предупредило о падении в Атлантику 7 января

 

На отечественной платформе СМИ активно обсуждают вопрос относительно того, что метеорит под кодовым названием bl987602 летит на огромной скорости к Земле. Первоисточником информации оказались представители NASA, которые активно занимаются вопросом изучения природы данного небесного тела. Габариты метеорита являются достаточно большими и соизмеримы с размером многоэтажного дома. Существует достаточно маленький процент того, что небесное тело нанесет огромный ущерб для человечества в свете столкновения с земной поверхностью. Насовцы добавили, что войдя в атмосферу, метеорит bl987602 сгорит, однако существует ничтожно маленький процент, что остатки небесного тела упадут на Землю в районе Атлантики возле Соединенных Штатов.

Данное небесное тело имеет нестабильную траекторию движения. Его столкновение с нашей планетой ожидали ученые еще 1 января. Тогда исследователям удалось установить, что в какой-то момент метеорит bl987602 сменил направление полета, и пролетел мимо Земли. Впервые метеорит был обнаружен в средине декабря прошлого года.

К Земле приближается метеорит-многоэтажка: NASA предупредило о падении в Атлантику 7 января

 

Специалисты сообщают, что атмосфера нашей планеты устроена таким образом, что все инородные тела, которые попадают в ее пределы, сгорают. «Большие метеоритные удары - довольно редкое явление. Тысячи крошечных кусков космической скалы, называемые метеоритами, ударяются о Землю каждый год. Однако большинство этих событий непредсказуемы и остаются незамеченными, поскольку они приземляются в обширных областях необитаемого леса или в открытых водах океана», - сообщили Билл Кук и Алтей Мурххед из Лаборатории метеоритной среды NASA.

Ежегодно несколько тысяч метеоритов, весом около фута, попадают в атмосферу Земли, однако все они сгорают, так и не долетая к поверхности планеты. Именно потому они остаются незамеченными для человечества. Чаще всего – это осколки астероидов или других космических скал. «Большинство (от 90 до 95 процентов) этих метеоров полностью сгорают в атмосфере, что приводит к яркой полосе, которая может быть замечена на ночном небе. Однако, когда метеоры переживают свое высокоскоростное погружение в атмосферу и падают на Землю, их называют метеоритами», - цитирует space.com Алтея Мурххеда.
Дыль Лилия
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