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| | Физики из США нарисовали смайлы на кристаллах

Физики из США нарисовали смайлы на кристаллах

Сегодня, 12:22
Новая технология позволила ученым наносить контуры в виде смайлов на кристаллы. Разработкой занимались американские специалисты.

Физики из США нарисовали смайлы на кристаллах

 

Эксперты применили лазер для выведения на коллоидных кристаллах простые рисунки, напоминающих смайлы в соцсетях. Ученые смогли создать новый механизм, который дает возможность структурировать поверхность кристаллов. Данные элементы являются двухмерной структурой с мелкими кристаллами, находящимся на ее участке.

Во время облучения кристалла лазер толкает частицы друг от друга и приводит к локальному своеобразному плавлению данного вещества. После механизм рекристаллизуется и снова принимает упорядоченную структуру. Если же производить облучение не в середине кристаллов, а в межзеренной границы, то при помощи плавления данный рубеж несложно передвигать по кристаллу, изменяя размер и норму зерна. Таким методом физики смогли получить кристаллы в форме смайлов, головы кота и сердца.
Никита Готский
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