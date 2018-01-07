Физики из США нарисовали смайлы на кристаллах

Новая технология позволила ученым наносить контуры в виде смайлов на кристаллы. Разработкой занимались американские специалисты.

Никита Готский

Эксперты применили лазер для выведения на коллоидных кристаллах простые рисунки, напоминающих смайлы в соцсетях. Ученые смогли создать новый механизм, который дает возможность структурировать поверхность кристаллов. Данные элементы являются двухмерной структурой с мелкими кристаллами, находящимся на ее участке.Во время облучения кристалла лазер толкает частицы друг от друга и приводит к локальному своеобразному плавлению данного вещества. После механизм рекристаллизуется и снова принимает упорядоченную структуру. Если же производить облучение не в середине кристаллов, а в межзеренной границы, то при помощи плавления данный рубеж несложно передвигать по кристаллу, изменяя размер и норму зерна. Таким методом физики смогли получить кристаллы в форме смайлов, головы кота и сердца.