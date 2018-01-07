В России создадут летающий автомобиль. На рынке модели появятся не ранее 2020-2021 года.

Никита Готский

По словам разработчиков, работы по сборке летающего автомобиля в РФ завершатся в 2021 году. В данном случае сообщается о своеобразном самолете короткого взлета и посадки. Иначе говоря, транспорт сможет пониматься в воздух с площадки 50x50 метров, и у него появятся шасси. В целях безопасности для летчика предусматривается механизм аварийного катапультирования парашютного типа.Такой летающий автомобиль, в первую очередь, необходим в бездорожье для быстрой и простой доставки грузов. Также стоит отметить, что полезная нагрузка транспорта составит около пятисот килограммов. Дополнительным весомым плюсом нового транспортного средства является то, что он регулируется как при помощи пультов, так и вручную.