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| | Учёные: Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество

Учёные: Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество

Сегодня, 11:43
Доктора Хамда и Эндрю Хейн из Калифорнии выяснили, что искусственный интеллект сможет воспринимать поведение животных, а роботы в дальнейшем будут нападать на людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Учёные: Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество

 

Специалисты акцентировали внимание на том, что роботы, оснащённые искусственным интеллектом, смогут получать знания не только от людей, но и от животных. Подобное уже было доказано в Австралии, когда робот провёл время рядом с дикими волками и в результате стал рычать на создателей. Это может выйти на новый уровень, и уже во время адаптации к окружающей среде робототехника сможет агрессивно относиться к человеку.

Как говорит Эндрю Хейн, на данный момент алгоритмы искусственного интеллекта работают с целью «обучиться». При этом, каждый раз робот будет узнавать что-то новое от животного мира. Японские учёные уже говорили, что необходимо предотвратить случаи нападения роботов на людей. Это можно будет реализовать только к 2020 году, считают эксперты.
Вещий Олег
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