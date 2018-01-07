Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая»

Профессор психотерапии из Шеффилдского Университета в Англии изучил принцип, составляющий у людей мнение о собеседниках и общение между ними.

Как уверяет профессор Дигби Татум, происходит этот процесс благодаря так называемому «мозговому вайфаю», ещё учёный дал ему название «промежуточный мозг». Этот промежуточный мозг начинает работать, когда начинается живое общение. Журналисты «ВладТайм» сообщают, что вопреки устоявшемуся мнению вербальное общение играет минимальную роль в зарождении отношений между людьми.Главной во взаимоотношениях является интуиция. Движения, мимика, «энергетика», тон разговора, взгляд – именно они создают промежуточный мозг между сознаниями собеседников. Кроме того, для настоящего контакта общение должно быт живым, а не посредством веб-камеры. Поэтому люди на концертах или объединяющих их событиях чувствуют себя определённым образом и перестают «бороться» с миром. Ведь на расстоянии невозможно «понюхать» человека или ощутить насколько с ним комфортно. Эти триггеры являются подсознательными плюсами и минусами, которые ставятся в абстрактной «анкете» во время первого знакомства.