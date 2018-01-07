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| | Эксперты составили ТОП-5 табу для женщин во время секса

Эксперты составили ТОП-5 табу для женщин во время секса

Сегодня, 09:54
Специалисты-психологи провели ряд опросов, в ходе которых определили пять вещей из разряда табу для женщин во время секса. В случае их соблюдения эксперты гарантируют улучшение романтических отношений у пары.

Эксперты составили ТОП-5 табу для женщин во время секса

 

Первым запретом следует считать молчание, несмотря на то, что мужчины сами предпочитают во время этого процесса не разговаривать, при этом они любят, когда девушки шепчут им на ухо слова любви или хотя бы томно стонут.

Второе табу это – безынициативность, которая разрушает отношения между партнерами, поскольку сильный пол не боится, а наоборот жаждет экспериментов в постели. Кроме того, втайне все мужчины мечтают о том, чтобы их склонила к сексу дама, а не наоборот.

Особое раздражение у парней вызывает попытки девушек заняться во время сексуального контакта еще каким-то делом, например прогуглить интересующий их вопрос. Эксперты также не рекомендует сразу же после занятий любовью стремглав бежать в душ, дабы смыть с себя все запахи.

Дама также не стоит думать исключительно о себе, забыв про партнера, поскольку это занижает ему самооценку.
Пойда Анна
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