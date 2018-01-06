Инфекция Зика стала причиной смерти ребенка в утробе матери

Американские ученые определили, что заболевание инфекцией Зика приводит к тому, что ребенок умирает, находясь в утробе матери. Дело в том, что при таком заболевании свойства белка, который образуется иммунной системой, блокируется.

Специалисты говорят, что заболевание невозможно предупредить, если не определить его на ранней стадии. Эта инфекция действует на белки, образованные иммунитетом, не давая веществу поступать в организм ребенка. Из-за такого действия организм плода не может сопротивляться даже незначительным бактериям и инфекциям. Болезнь воздействует в первую очередь на головной мозг, когда он находится на стадии формирования.Отметим, что инфекцию Зика может переносить комар Aedes aegypti, также он может передаваться во время полового акта. Если заболевшим является будущий отец ребенка, то у малыша в несколько раз поднимается риск умереть в утробе матери. Чтобы спасти неродившегося ребенка, нужно на ранних стадиях незамедлительно прибегнуть к лечению заболевания.